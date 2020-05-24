Bayramı evlatlarından uzakta geçiren yaşlılar sokağa çıktı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00 ile 20.00 arasında verilen izinle sokağa çıkan yaşlılar, bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bayramın buruk geçtiğini belirten yaşlılar, virüs dolayısıyla küçüklere ellerini öptüremedi.



Önceki yıllarda evlerinde çocuklarıyla ve torunlarıyla bayram geçiren yaşlılar, bu bayram yalnız kaldı. Korona virüs sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda el öptüremeyen yaşlılar, saat 14.00'de sokağa çıktı. 20.00'e kadar dışarı çıkmaları serbest olan dede ve nineler, Eskişehir'de sokakları doldurdu. Eşleriyle ya da tek başlarına yürüyüş yapan yaşlılar, güneşli havanın tadını çıkardı. Uzun süredir evde kalan yaşlılar, aç kalan kuşları da yemlemeyi ihmal etmedi.



"Bugünler de geride kalacak"



Bayramın ilk günü kendisini dışarıya atan 77 yaşındaki Ömer Çelik, virüs sürecinin geride kalacağını söyledi. Çelik, "Bizlere şimdi izin verdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bugünler de geride kalacak" diye konuştu.



Dışarıya çıkan yaşlılardan Fatma Akar da, "Bugün bizim bayramımız. Bugün çifte bayram yapıyoruz. Bayramımız buruk geçiyor ama buna da şükür. Allah beterinden korusun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR