Son Dakika Haberleri: Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
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Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler

51 dakika önce

Ramazan bayramının gelmesinin ardından Samsunlular tatilin keyfini çıkarıyor.

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Ramazan bayramının gelmesinin ardından Samsunlular tatilin keyfini çıkarıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen Samsunlular kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarında buldu. Havaların güzel olmasıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaran insanlar sahil kenarlarında balık tutup, yürüyüş yaparak, hayvanat bahçesini gezerek ve lunaparkta eğlenerek günü geçiriyor.

Çocuklar lunaparka akın etti

Bu bayram da yine en çok çocuklara yaradı. Bayram harçlıklarını alan çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi. En çok ilgiyi çarpışan arabalar ve elma kurdu görürken, yaşı daha küçük olanlar ailelerinin gözetiminde eğlence aletlerine bindi.

Hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinde Samsunluların bir diğer uğrak yeri de hayvanat bahçesiydi. Burada hayvanları ziyaret eden insanlar, hayvanlarla birlikte fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdiler. Hayvanlar arasında en çok ilgiyi ormanlar kralı olarak bilinen aslanlar gördü. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Yaşam
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