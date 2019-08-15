Son Dakika Haberleri: Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
Son Dakika Güncel Haber

Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler

1 saat önce

Samsunlular Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkardılar.

Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler, System.String[]
Samsunlular Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkardılar.

Bayram tatilini fırsat bilen Samsunlular kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarına attılar. Sıcak havanın tadını çıkaran Samsunlular sahil kenarında balık tutarak, hayvanat bahçesini gezerek ve lunaparkta eğlenerek günü geçirdiler.

Çocuklar lunapark ve hayvanat bahçesine akın etti

Bayramlar harçlıklarını alan çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendiler. En çok çarpışan araba ve dönme dolap ilgi görürken çocuklar ailelerin gözetiminde eğlence aletlerine bindiler. Samsunluların bir diğer uğrak yeri de hayvanat bahçesiydi. En çok ilgiyi 'ormanların kralı' olarak biline aslanlar çekerken, aileler hayvanlarla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. - SAMSUN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı
Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 01:41:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]