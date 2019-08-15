Bayramı gezerek ve eğlenerek değerlendirdiler
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Samsunlular Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkardılar.
Samsunlular Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkardılar. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
Bayram tatilini fırsat bilen Samsunlular kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarına attılar. Sıcak havanın tadını çıkaran Samsunlular sahil kenarında balık tutarak, hayvanat bahçesini gezerek ve lunaparkta eğlenerek günü geçirdiler.
Çocuklar lunapark ve hayvanat bahçesine akın etti
Bayramlar harçlıklarını alan çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendiler. En çok çarpışan araba ve dönme dolap ilgi görürken çocuklar ailelerin gözetiminde eğlence aletlerine bindiler. Samsunluların bir diğer uğrak yeri de hayvanat bahçesiydi. En çok ilgiyi 'ormanların kralı' olarak biline aslanlar çekerken, aileler hayvanlarla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. - SAMSUN
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