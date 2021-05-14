Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı - Son Dakika

Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı

14.05.2021 11:15

Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı.

Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı

Süpervizör Abdullah Özyan:

"Kurallara riayet ederek ülke olarak mücadelemizle iftar sofralarını daha güzel kutlayacağımız ramazanlar geçirip ardından birlikte şeker tadında bayramlara erişiriz"

Pandemi servisi hemşiresi Ayşe Nur Ertan:

"Ben buradaki hastaları gördükçe uzakta olan anne ve babamı görüyorum"

"İşe başladığım gibi Covid oldum ve gerçekten çok zor bir durum"

"Ben arkadaşlarımla oturamıyorsam, insanlarla yemek yiyemiyorsam bunu başka insanlardan beklemek de en doğal hakkım diye düşünüyorum"

Pandemi kliniğinde 1,5 yıldır görev yapan Sevilay Kırtay:

"Vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor"

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan ve tam kapanmanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görev başında olan sağlık personelleri, hem zor süreci anlattı hem de herkesi tedbirler konusunda uyardı.

Covid-19 salgınının başladığı günden itibaren diğer kurumlar gibi tüm sağlık çalışanlarıyla özverili bir çalışma yürüten Fırat Üniversitesi Hastanesi sağlık personelleri bayramda da mesai harcıyor. Elazığ'da yüz binde 300 üzerine çıkan vaka oranları tam kapanma süreciyle 100'ün altına düştü. 3 Bayramdır ailelerinden uzak, yoğun tempoda sahada bayram mesaisini sürdüren sağlıkçılar, İhlas Haber Ajansı ekibine kısıtlama ile elde edilebilen kazanımı kaybetmemek için yaşadıklarını anlattı. Tam kapanma ile birlikte vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çeken tüm sağlık çalışanları da vatandaşları tedbir konusunda tekrar uyararak temel kurallara riayet edilmesini istedi.

"Ailelerimizden uzak 3'üncü bayramımız"

Ailelerinden uzak buruk bir bayram geçirdiklerini belirten sağlık çalışanlarından Süpervizör Abdullah Özyan, "Ailelerimizden uzak olarak pandemi döneminde geçirmiş olduğumuz 3'üncü bayramımız. Buradan bütün sevdiklerimizin de bayramını kutlarız. Bizler sağlık çalışanları olarak her koşulda ve her dönemde sevdiklerimizden ayrı ayrı kalarak, ailelerimizi bir kenara bırakarak vatandaşlarımıza devletimizin emrinde hizmet sunmaktayız. Bizler bu dönemde elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden de bugüne kadar göstermiş olduğunuz önlemlere riayetten dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra da bu şekilde devam etmenizi ve bu tam kapanma sürecinin ardından inşallah daha müreffeh, daha rahat edeceğimiz birlikte kucaklaşacağımız daha güzel bayramları yaşamamızı ümit ederim. Bugün bayramın ikinci günü bizler yine olduğu gibi görevimizin başındayız. Bizler, anne ve babamızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı, sevdiklerimizi göremeden ondalardan ayır kalarak bir nebze olsun daha fazla yıpranmaktayız. Bizlerin doğal olarak eski bayramlara olan bayramı özlemi bir kat daha fazla. İnşallah, kurallara riayet ederek ülke olarak mücadelemizle iftar sofralarını daha güzel kutlayacağımız ramazanlar geçirip ardından birlikte şeker tadında bayramlara erişiriz" dedi.

"Hastaları gördükçe uzakta olan anne ve babamı görüyorum"

Ailesinden geçirdiği ilk bayram olması nedeniyle röportaj esnasında duygulanan pandemi servisi hemşiresi Ayşe Nur Ertan ise, "Bu benim için çok zor oldu çünkü buraya yeni atandım. Ama burada insanlara yardımcı olmak gurur verici. Mesleğimle de gurur duyuyorum. İnsanların da artık bir şeylerin farkına varmasını, buraya düşmesin istiyorum. İnsanlar acı çekmesin istiyorum. Ben buradaki hastaları gördükçe uzakta olan anne ve babamı görüyorum. Onların bir gün başkalarının sorumsuzluğu yüzünden bu duruma düşmelerini istemiyorum. Ben bu yüzden ailemin yanına gidemiyorum. İşe başladığım gibi Covid oldum ve gerçekten çok zor bir durum. Ben arkadaşlarımla oturamıyorsam, insanlarla yemek yiyemiyorsam bunu başka insanlardan beklemek de en doğal hakkım diye düşünüyorum. Bu tedbirlere uymak vicdanen bir sorumluluk diye düşünüyorum. Umarım herkes daha duyarlı olur" diye konuştu.

"Bayramda sevdiklerimizden uzaktayız"

Aşılama polikliniğinde çalışan hemşire Emine Tapan'da ailelerine kavuşmak için vatandaşlardan tedbir kurallarına uymaları noktasında ricada bulunarak, "Gelen vatandaşlara bayram zarfında bile aşılamalarını yapmaya devam ediyoruz, kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz ve herkesin aşılarını yapıyoruz. Bayramda sevdiklerimizden uzaktayız ve sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz 3'üncü bayram. İnşallah bundan sonraki bayramları onlarla birlikte, arada mesafe, maske ve birbirimizle kucaklaşarak bayram sofralarında beraber bayram geçirmeyi diliyoruz. Şu anda tam kapanma sürecindeyiz, vaka sayılarında düşüşlerin olduğu söyleniyor. Umarım bütün vatandaşlarımız kapanmaya uyar, sosyal mesafelerini korurlar ve biz de bundan sonraki bayramları maskesiz olarak geçiririz. Çünkü sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Sağlıkçılar olarak en çok biz yıprandık. Bizleri, çocuklarımızı, ailelerimizi ve yaşlılarımızı düşünüyorlarsa lütfen tedbirlere uyalım" şeklinde konuştu.

"Biz bu zorlu süreçte çok yıprandık"

Pandemi kliniğinde 1,5 yıldır görev yapan Sevilay Kırtay ise, "Vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor. Sonuçta biz bu zorlu süreçte çok yıprandık. Bu kısıtlamalarda en çok çalışanlar bizler olduk. Yeri geliyor ailemizi, sevdiklerimizi görmüyoruz. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmalarını istemiyoruz" dedi.

"İnsanların genel kurallara uymasını istiyoruz çünkü gerçekten çok zor durumdayız"

Algoloji ve Palyatif bakım kliniğinde 14 yıldır görev yapan Sevinç Akgün de, "Bu bayram günü çalışıyoruz, yoğunluğumuz devam ediyor. Tüm herkesten duyarlılık bekliyoruz çünkü hepimiz ailemizden uzakta bir bayram geçiriyoruz. İnsanların maske takması, mesafeye ve hijyene dikkat etmesi ve genel kurallara uymasını istiyoruz çünkü gerçekten çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı
Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı
Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı
Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Pandemi, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bayramı hastanede geçiren sağlıkçılar anlattı...Yüzler farklı talepler aynı - Son Dakika


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