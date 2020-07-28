Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler - Son Dakika

Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler

Kurban Bayramı sürecinin sağlıklı geçirilmesi için tavsiyelerini sıralayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler, System.String[]
Kurban Bayramı sürecinin sağlıklı geçirilmesi için tavsiyelerini sıralayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Geleneklerimize aykırı da olsa bu, ne yazık ki bu bayramda mümkün olduğu kadar evde kalmak, telefonla veya görüntülü aramayla bayramlaşmak sağlıklı olacaktır" dedi.

Uzmanlar pandemide henüz birinci dalganın içinde bulunulan dönemde kutlanacak olan Kurban Bayramı'nı huzurlu ve güven içinde geçirebilmek için ziyaretlerden, bayram harçlığına kadar birçok geleneğin değişime uğraması gerektiğinin altını çiziyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu yaklaşan bayram için önemli uyarılarda bulundu.

Hem sevdikleriniz hem de kendi sağlığınız için alınacak önlemlerin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Bayramın altını önemle çizdiğimiz "kalabalık ortamlara girmeme" uyarımızla çelişen bir duruma yol açmamalıdır. Alınacak önlemler sayesinde riski sıfır olmasa da en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor. Kurban kesimi, kurban eti dağıtımı ve birlikte kurban eti yemek gibi geleneklerimiz doğrultusunda kalabalık aileler bir araya gelmeyi özlese de, şimdilik birlikteliklerimizle mesafeyi korumak gerekiyor" dedi.

"GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA BAYRAMLAŞMAK SAĞLIKLI OLACAKTIR"

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu şöyle devam etti;

"Geleneklerimize aykırı da olsa bu, ne yazık ki bu bayramda mümkün olduğu kadar evde kalmak, telefonla veya görüntülü aramayla bayramlaşmak sağlıklı olacaktır. Hastalığı hafif geçirebilecek olan gençlerin, kendileri için hayati tehlike olmasa bile, taşıyıcı olabilecekleri, hastalığı büyüklerine geçirme ve onların yaşamlarını riske atma ihtimalleri olduğunu unutmamaları gerekir."

EL ÖPME, TOKALAŞMA YOK, MESAFE VAR

Genelde ailelerin, aile büyüklerinin evinde bir araya geldikleri için, bu dönemde yaşlıların risk altına girebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, bu nedenle bayramda özellikle kalp, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üstü kişilerin evlerinde kalabalık ortam oluşturmamak gerektiğinin altını çizdi. Mutlaka ziyarete gidilmesi gereken durumlarda da, ziyaretin 5-6 kişiyle sınırlı tutulması gerektiğini söyledi. El öpme, tokalaşma, sarılma gibi bayram geleneklerini ne yazık ki bu bayramda önermediklerini belirten Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Yüzyüzeyken bir metreden daha yakın mesafede durulmamamı. Bununla birlikte en yakınımız olsa bile mutlaka maske takmaya özen gösterilmelidir. Yaz aylarında olduğumuz için ev ziyaretlerinde varsa evin bahçesinde, balkonda veya terasta, açık havada olmaya özen göstermek de yarar sağlayacak ve en azından bildiğimiz riskleri azaltacaktır." diye konuştu.

KOLONYANIN KAPAĞINI AÇIK BIRAKMAYIN

Bu bayram değeri katlanarak artan en önemli geleneğin ise kolonya tutmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: "Amacımız tüm önlemlerle riski mümkün olduğu kadar en aza indirmeye çalışmak. Kolonya tutma geleneğimiz pandemi koşullarında daha da önem kazanacak. Kolonya, koronavirüs başta olmak üzere, birçok mikroorganizmaya karşı etkili bir dezenfektan olduğu için, eve dışarıdan gelecek herkese ilk olarak kolonya ikram edilmeli. Ancak burada bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde 60-90 arası olan alkol oranı 50'nin altına düşebilir."

KURBAN KESİMİNDE DAHA KATI HİJYEN KURALLARI

Kurban kesimi sırasında sadece bu dönem değil, her zaman çok dikkatli davranılması gerektiğine işaret eden Prof. Meral Sönmezoğlu, uyulması gereken kurallar konusunda şunları anlattı: "Kurban kesiminin hep hijyenik yapılması gerektiği söylenir, çünkü kurban etiyle de bulaşan bir takım hastalıklar vardır. Bu nedenle her zamankinden daha çok hijyene dikkate edilmeli. Kurban kesimine mümkün olduğu kadar az kişi gitmeli, dağıtım yapılırken de yine elden ele geçeceği için iki kişinin de karşılıklı ellerini dezenfekte etmesi gerekir. Kurban etiyle temas eden herkes mutlaka eldiven kullanmalı."

MUTLAKA MASKE!

Bayram sırasında toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşların da 1 metreden daha kısa mesafede oturmamaları ve mutlak suretle maske takmaları gerektiğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Maskenin uygun kullanılması önem taşıyor. Maske ağız ve burnu tam olarak kapatacak, hatta yanlarını da tam olarak kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Islandıysa değiştirmek gerekir. Konuşurken ya da yemek yerken maske açıldığından karşıdaki kişi riske atılmış olur. Bu nedenle maske kullanımı çok önemlidir. Elden ele geçen her şey risklidir. En önemlisi paradır. Bu nedenle elden ele bayram harçlığı geleneğini bu bayramda sürdürmemek daha sağlıklı olacaktır."


- İstanbul
Kurban Bayramı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi         
13:24
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti         
13:16
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti         
13:11
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil         
12:26
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Gram altın 424 lira seviyelerinde Gram altın 424 lira seviyelerinde         
11:03
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti         
11:02
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti         
08:11
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu         
07:54
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı         
06:55
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı         
00:43
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti         
21:55
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı         
20:10
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı         
19:59
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı         
18:27
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar         
18:04
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı         
18:01
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 15:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei