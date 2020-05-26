Bayramı tarlada geçiren çiftçilere ziyaret - Son Dakika

Bayramı tarlada geçiren çiftçilere ziyaret

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bayram ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesindeki üreticilerle bir araya geldi.

Bayramı tarlada geçiren çiftçilere ziyaret, System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bayram ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesindeki üreticilerle bir araya geldi.


Yaprak toplayan, bağda ve domates tarlasında çalışan çiftçileri ziyaret eden İl Müdürü Öztürk'e Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli eşlik etti.


Hem bayram hem de sokağa çıkma yasağının olduğu bugünlerde çiftçileri sahada ziyaret ederek, çalıştıkları alanlarda bayramlarını kutlayan İl Müdürü Öztürk, her daim üreticilerin yanında olduklarının ve olacaklarının mesajını verdi.


Bayram gününde dahi Manisa ve Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam eden üreticilere hayırlı bayramlar dilediğini ifade eden Metin Öztürk, "Tarlasında, bağında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak evine, ilimize ve ülkemize üretimle destek veren çiftçilerimiz, her türlü övgüyü ve takdiri hak etmektedirler. Onları bu çalışmaları esnasında yalnız bırakmak istemedik. Yanlarında olduğumuzu göstermek istedik ve bu sebeple bayramlaşmamızı sahada gerçekleştirdik. İl Müdürlüğü olarak; salgın süreci içerisinde uyulması gereken hususlar ve tedbirler konusunda, sağlıklı bir üretim için bilinçlendirmek, tarımsal verimimizi arttırmak için doğru yöntemler konusunda üreticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Korona virüs salgınından Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel kurtulması temennisiyle; üreticilerimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tekrar kutluyor, İlimiz, Ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayramı tarlada geçiren çiftçilere ziyaret - Son Dakika Ekonomi

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