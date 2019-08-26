Son Dakika Haberleri: Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor
Son Dakika Güncel Haber

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor

1 saat önce

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye devam ederken, dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı.

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor, System.String[]

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye devam ederken, dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı.


22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye'ye 19 Ağustos günü başlayan dönüşü sürüyor. Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısı bu sabah 4 bini aştı.


Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi. - KİLİS

Kurban Bayramı, Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor: Sayıları 4 bini aştı
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşma ihlal edilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]