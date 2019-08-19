Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
1 saat önce
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis
Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye
'ye dönmeye başladı. 22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü başladı. Sabah
saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Babul Selam'ın ardından Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık
2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.
(İHA)
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