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Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 13 bini Türkiye'ye döndü

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin 576 Suriyeliden 13 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 13 bini Türkiye'ye döndü, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin 576 Suriyeliden 13 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliğinin izniyle 17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Ramazan Bayramı'nı akrabalarının yanında geçirmek için giden 20 bin 576 Suriyeliden 13 bini Türkiye'ye döndü. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Azez ilçesine bağlı Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:23 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Türkiye, Kilis, Güncel
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