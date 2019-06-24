Son Dakika Haberleri: Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı
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Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 6 bin 500'ü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 6 bin 500'ü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bu sabah itibariyle 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
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