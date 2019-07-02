Son Dakika Haberleri: Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye döndü
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Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye döndü

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 11 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye döndü, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 11 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Ramazan Bayramı'nı akrabalarının yanında geçirmek için giden 20 bin 576 Suriyeliden 11 bini Türkiye'ye döndü. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
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