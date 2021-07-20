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Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı - Son Dakika

Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı

20.07.2021 10:27
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı, System.String[]

KURBAN Bayramı'nı yakınlarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisi önünde geçirenlerden uyarı. Erkan Okutur, "Babam 13 gündür entübe. Annemi ise 10 gün önce koronavirüsten kaybettim. Herkesten ricam bu bayram da görüşmelerini telefonla yapmaları.

KURBAN Bayramı'nı yakınlarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisi önünde geçirenlerden uyarı. Erkan Okutur, "Babam 13 gündür entübe. Annemi ise 10 gün önce koronavirüsten kaybettim. Herkesten ricam bu bayram da görüşmelerini telefonla yapmaları. Çünkü koronavirüsün zorluğunu yaşadım hala yaşıyorum" dedi.  Annesi yoğun bakımda yatan Seda Karabulut ise, "Herkes çok dikkat etmeli. Gerekiyorsa bayramlaşma telefonla gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Selçuk Deringöz de "Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamaya hala devam etmesi lazım. Eski bayramları hepimiz yaşamak isteriz. Ancak eski bayramlar için biraz daha sabretmemiz lazım" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS HENÜZ BİTMEDİ, HER AN SİZİ DE BULABİLİR"

Normalleşme, havaların ısınması ve uzun bayram tatiliyle birlikte seyahatler ve ziyaretler arttı. 5 binlerde seyreden Türkiye'deki günlük vaka sayıları 7 binin üstüne çıktı. Vakaların arttığı İstanbul'da bayramı hastaneler önünde yoğun bakımdaki yakınlarının durumunu takip ederek geçirenler uyarıda bulundu

Annesini koronavirüsten kaybeden ve babası entübe olan Erkan Okutur, "Babam 13 gündür entübe. Annemi ise 10 gün önce koronavirüsten kaybettim. Her gün telefondan bilgi alamama rağmen hastaneye geliyorum. Vatandaşlardan ricam bu bayramda görüşmelerini telefonla yapmaları. Çünkü koronavirüsün zorluğunu yaşadım, hala da yaşıyorum. Virüs bir gün sizi de bulabilir. İnşallah babam iyi olur. Babamla ilgili iyi bir haber aldığım zaman çok seviniyorum. Kurban Bayramı geldi ve ziyaretler başlayacak. Çok gitmek istiyorlarsa da maskelerini asla çıkarmasınlar. Vakalar 4 bine kadar düştüğü dönemde ailemle koronavirüse yakalandık. Koronavirüs henüz bitmedi. Artık 24 saat maske takıyorum" diye konuştu. "EVDE DURAMAYIP HASTANEYE BİLGİ ALMAYA GELDİM" Eşinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yattığını söyleyen başka bir hasta yakını ise, "Hastalık henüz bitmedi. Hatta bence şu an artık daha ağır seyrediyor. Evde duramayıp hastaneye bilgi almaya geldim" şeklinde konuştu. Bayramda herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten hasta yakını Seda Karabulut da, "Annem koronavirüsten dolayı yoğun bakımda yatıyor. Ben de doktorlardan bilgi alabilmek için hastaneye geldim. Koronavirüs çok tehlikeli. Annem, ablam, oğlum çevremde bulunan herkes koronavirüs geçirdi. Ancak bayram geldi. Herkes çok dikkat etmeli. Vatandaşlar bayramda birbirlerinin evlerine gitmemeli. Gerekiyorsa bayramlaşma telefonla gerçekleşmeli. Vatandaşlar benim annemin yoğun bakımda olduğunu unutmasınlar" ifadelerini kullandı. "DELTA VARİANTLARINDA BİR ARTIŞ VAR" Koronoavirüsün bitmediğini ve riskin devam ettiğini söyleyen İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Selçuk Deringöz, "1 Temmuz itibariyle normalleşmeye geçtik. Geçen zaman içerisinde hastanemizin yoğun bakımlarında delta varyantlarında bir artış yaşandı. Aynı zamanda Kurban Bayramı tatili olmasından dolayı vatandaşlarımız tatile ve memleketlerine gitti. Bu dönemde özellikle vatandaşlarımızdan istediğimiz hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlıklarını hiçe saymamaları. Vatandaşlarımız bayram tatilinde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli. Aynı zamanda şu an yoğun bakımda yatan hastaların aşısız olduğunu fark ettik. Bu da bize aşının ne kadar yararlı olduğunu göstermekte. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan isteğimiz aşılarını tam yaptırmaları" dedi.Dr. Deringöz "Hasta yakınları da bu süre içerisinde çok yoruldu. Hasta yakınlarını yoğun bakım alanına alamıyoruz. Hastalara sadece günlük telefonla bilgi verebiliyoruz. Yakınlar bazen telefonla verdiğimiz bilgilerden tatmin olmuyor ve hastaneye geliyor. Biz de elimizden geldiğince bilgi vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"ESKİ BAYRAMLAR İÇİN BİRAZ DAHA SABRETMEMİZ LAZIM" Sağlık çalışanları olarak 1,5 yılda çok yorulduklarını söyleyen Dr. Deringöz, "Şu an tamamen normalleşme gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamaya hala devam etmesi lazım. Eğer vatandaşlarımız dikkatli olmazsa bu pandemi dönemi bir hayli uzayacak. Pandemi sürecinin uzaması hem vatandaşları hem sağlık çalışanlarını oldukça zorlayacak. Eski bayramları hepimiz yaşamak isteriz. Ancak eski bayramlar için biraz daha sabretmemiz lazım" diye konuştu.

Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı
Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramı yoğun bakım önünde geçirenlerden uyarı - Son Dakika


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