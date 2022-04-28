Bayramı "Zehir" edeceklerdi - Son Dakika
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Bayramı "Zehir" edeceklerdi

28.04.2022 12:02
Bayramı "Zehir" edeceklerdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 4 kilo esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 4 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İstanbul'dan "Bayram Tatiline Yönelik" yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesinin ardından çalışma başlattı. Yapılan takip sonunda Milas'ta durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramada, 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.S., A.Ş. ve E.K. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Bayramı Zehir edeceklerdi
Bayramı Zehir edeceklerdi

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Uyuşturucu, Narkotik, Esrar, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayramı 'Zehir' edeceklerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramı "Zehir" edeceklerdi - Son Dakika
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