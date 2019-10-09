Son Dakika Haberleri: Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun Kazım Kurt'u ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun Kazım Kurt'u ziyaret etti

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun Kazım Kurt'u ziyaret etti

2 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çanakkale'nin Bayramiç İlçe Belediye Başkanı Mert Uygun ile bir araya geldi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun Kazım Kurt'u ziyaret etti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çanakkale'nin Bayramiç İlçe Belediye Başkanı Mert Uygun ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Bayramiç Belediye Başkanı Uygun, Başkan Kurt'a ilçe ve belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bayramiç'te ilk dönemleri olduğuna dikkat çeken Uygun, Bayramiç'in de sosyal demokrat ve çağdaş bir belediye anlayışıyla tanıştığını belirtti. Başkan Uygun, Bayramiç ilçesini demokrat ve halkçı bir anlayışla yönettiklerini ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Başkan Uygun'u tebrik etti. Uygun'a çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her zaman Bayramiç Belediyesi'nin yanında olacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Ali Kemal Mert, Odunpazarı, Kazım Kurt, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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