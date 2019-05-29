Son Dakika Haberleri: Bayramiç Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı
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Bayramiç Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

22 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde belediye yönetimince işten çıkarılan 51 işçi eylem yaptı.

Bayramiç Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde belediye yönetimince işten çıkarılan 51 işçi eylem yaptı.
Hizmet-İş Sendikası üyeleri ve işten çıkarılan işçiler, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda toplandı.
Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, grup adına yaptığı açıklamada, olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyledi.
Özdemir, şöyle konuştu:
"Seçimlerden sonra CHP belediyelerinde kıyım başladı. CHP belediyeleri her işi bırakıp, şehre hizmet eden arkadaşlarımızın işleriyle oynadılar. Pek çok belediyede işçiler sendika değiştirmeye zorlandı. Seçimden önce söz vermelerine rağmen işçi kıyımı yaptılar. Bu duruma sessiz kalmayacağız. İşçi arkadaşlarımıza hukuki destek vereceğiz. Ramazan demeden, bayram demeden işçilere kıydılar. 50'den fazla arkadaşımızın iş akitleri feshedildi. Hizmet-İş olarak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."
Açıklamanın ardından bir süre slogan atan sendika üyeleri, belediye önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra olaysız dağıldı.
Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, sendika yöneticileri ile belediye meclisi üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:51 Kaynak: AA
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