Bayramiç Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde belediye yönetimince işten çıkarılan 51 işçi eylem yaptı.
Hizmet-İş Sendikası üyeleri ve işten çıkarılan işçiler, Yıldırım Akbulut
Meydanı'nda toplandı.
Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir
, grup adına yaptığı açıklamada, olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyledi.
Özdemir, şöyle konuştu:
"Seçimlerden sonra CHP
belediyelerinde kıyım başladı. CHP belediyeleri her işi bırakıp, şehre hizmet eden arkadaşlarımızın işleriyle oynadılar. Pek çok belediyede işçiler sendika değiştirmeye zorlandı. Seçimden önce söz vermelerine rağmen işçi kıyımı yaptılar. Bu duruma sessiz kalmayacağız. İşçi
arkadaşlarımıza hukuki destek vereceğiz. Ramazan demeden, bayram demeden işçilere kıydılar. 50'den fazla arkadaşımızın iş akitleri feshedildi. Hizmet-İş olarak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."
Açıklamanın ardından bir süre slogan atan sendika üyeleri, belediye önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra olaysız dağıldı.
Basın açıklamasına, AK Parti
İl Başkanı Gültekin Yıldız
, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, sendika yöneticileri ile belediye meclisi üyeleri katıldı.