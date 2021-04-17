Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi - Son Dakika

Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi

17.04.2021 16:24
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin 'Bayramiç beyazı', Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin 'Bayramiç beyazı', Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu.

Bayramiç'te Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli nektarini 'Bayramiç beyazı', 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor. Ürün, yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor. 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzeti nedeniyle vazgeçmediği Bayramiç beyazı, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Türk Patent Enstitüsü'ne yaptıkları başvurunun ardından 2013 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Bayramiç beyazını markalaştırmak için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. 2016 yılında yaptıkları müracaat sonucunda Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescilinin gerçekleştiğini anlatan Pehlivan, "Bayramiç beyazına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almak için de başvurumuzu yapmıştık. 16 Aralık tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan yayımlandı. 3 aylık sürede itiraz olmadı ve Bayramiç beyazı uluslararası normlarda belgesini almış oldu. Bundan sonra Bayramiç beyazının paketleme, ambalajlama ve yönetimsel işlevini yapmak zorundayız. Coğrafi işaret almakla mesele bitmiyor" dedi.'AVRUPA'YA BAYRAMİÇ BEYAZI BAYRAĞINI DİKECEĞİZ'Bayramiç beyazının, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 7'nci ürünü olduğunu belirten Pehlivan, "Biz Avrupa'ya Bayramiç beyazı bayrağını dikmiş olacağız. Üretim noktasında sıkıntımız yok. Pazarlama noktasında Avrupa Birliği'nin ülkelerinin market reyonlarında Bayramiç beyazı yerini almış olacak. İhracatın önü tamamen açılmış olacak. Tüm yerel ve büyük zincir marketlerinde Bayramiç beyazı satışa sunulacak. Bu ürün farklı isimler altında satılıyordu. Ama bu sorun şimdi aşılmış oldu" diye konuştu.ÜRÜNÜN TANINABİLİRLİĞİ ÖNEMLİ

Bayramiç beyazının satışından çok tanınabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Avrupa'da çok değişik seminerlere çağrılıyoruz. Ama Bayramiç Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odası olarak çağrılmıyoruz. Bayramiç beyazı coğrafi işaretli bir ürün olduğu için çağrılıyoruz. Avrupa'da coğrafi işaretler çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Amacımız farkındalık yaratıp üreticinin daha fazla para kazanması. İnsanlar beyaz nektarin yiyebilir ama Bayramiç beyazının tadı farklıdır. Bugün Bayramiç beyazı ile beyaz nektarini ayıran özellikler vardır. Bunun laboratuvar analizleri, tahlilleri, üniversite hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla mevcuttur. Açıkçası coğrafi işaretli ürün daha kaliteli bir üründür. Sürdürülebilir bir tarımla yapılan üründür" dedi.


Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi

Avrupa Birliği, Ziraat Odası, Bayramiç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi - Son Dakika


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