Bayramiç böyle deve güreşi görmedi - Son Dakika
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Bayramiç böyle deve güreşi görmedi

6 saat önce

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşi, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Bayramiç böyle deve güreşi görmedi, System.String[]

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşi, büyük bir katılımla gerçekleşti. Toplam 160 devenin yer aldığı güreşler, renkli görüntülere sahne oldu. Güreş sahasına gelen binlerce güreşsever, unutulmaz anlar yaşadı.


Bayramiç Belediyesinin düzenlediği geleneksel deve güreşleri, panayır alanındaki deve güreşi sahasında gerçekleşti. Rekor katılımla 160 devenin katıldığı güreşlerini, Bayramiç ile çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 8 bin güreşsever izledi. Develerin kıyasıya mücadeleleri heyecanlı anlara sahne oldu. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un ev sahipliğinde gerçekleşen güreşleri Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) başkanları takip etti.


Güreşlerde yarışan develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi. Etkinlikte söz alan Başkan Uygun, "Halkımızın coşku içerisinde beklediği deve güreşlerimizi gerçekleştirdik. Atalarımızdan miras kalan, hiçbir ayrım gözetmeyen bu sevda giderek büyüyor. Kendine özgü kuralları ve geleneği olan, girdiği kalpten çıkmayan deve güreşlerinin ilçemizde de çok sayıda seveni bulunuyor. Deve güreşine sevgi besleyen bir insanın hayvanlara kötü davranacağını düşünemem. Develerimiz gözümüzün nurudur. Deve güreşinde şiddete yer yoktur" dedi.


Gün boyu devam eden güreşler, renkli görüntülere sahne oldu. Güreşseverler, keyif dolu bir günü geride bıraktı. - ÇANAKKALE

Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:56 Kaynak: İHA
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