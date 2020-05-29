Bayramiç Devlet Hastanesi eczane deposundaki yangın korkuttu - Son Dakika

Yangın nedeniyle hastanenin acil servisine gelen bazı hastaların tedavileri tedbir amaçlı hastane bahçesinde yapıldı.

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