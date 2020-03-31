Bayramiç'e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor - Son Dakika

Ateş ölçümü yapılması

Bayramiç'e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin Ezine ve Çan istikametinden giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılıyor. Polis ekipleri, virüs tedbirleri kapsamında ilçenin Ezine ve Çan istikametinden giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, virüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takarak, durdukları sürücülerin ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor. 37.5 ve üzerinde ateşi olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi. Polis ekipleri uygulamada özellikle ilçeler arasında yolculuk yapan minibüsleri sıkı şekilde denetleyip, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi de kontrol ediyor. Polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.