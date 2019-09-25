Bayramiç esnafı için önemli toplantı

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Bayramiç Marangozlar Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda oda başkanları ve esnaflarla bir araya geldi. Toplantıda, esnafların sıkıntıları ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.



Bayramiç Marangozlar Odası Başkanı İbrahim Demirtaş, Çandır Mesire Yeri'nde düzenlenen ve Bayramiç esnafları için büyük önem taşıyan bir kahvaltılı toplantıya ev sahipliği yaptı. Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un da katıldığı toplantıda, Bayramiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Yıldırım, Bayramiç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Süleyman Yüksel, Gelibolu Esnaf Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Biga Esnaf Odası 2. Başkanı İbrahim Mutur, Çan Esnaf Odası Başkanı Emin Görgün, Ezine Esnaf Odası Başkanı Türker Demirhan ile Bayramiç marangoz esnafları da yerlerini aldı. Toplantıda söz alan Özcan, "Esnafımız için neler yapabiliriz diye konuşmaya geldik. Sıkıntıları, sorunları paylaşmak için geldik. İlçelerimizde tek tek bu toplantıları yapıyoruz. Hepsi bittikten sonra sorun ve sıkıntıları bir rapor haline getirerek ilgili makamlara sunacağız. Masraflarımız yüksek bu doğru. Her şeye zam var. Bunları her platformda, sözlü ve yazılı dile getirmeye çalışıyoruz. Bizim görevimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını en iyi şekilde anlatabilmek. İş yeri açarken ödenen ücret, üyelik aidatları da ayrı bir konu. Tüm bunlar için yetkili mercilerle görüşmelerimiz oluyor. Esnafımız zor durumda. 10 esnaftan 9'u kredi alamıyor, bankalarda sorun yaşıyor. Devletten borç düzenlemesi istedik. Yerel esnafa sahip çıkılmalı. Belediye başkanımızdan ricamız, alımlarda ilçe esnafını tercih etmesi yönündedir. Arada büyük fark varsa bunu ilçemiz oda başkanıyla görüşüp orta yolun bulunmasını sağlamasını bekliyoruz" dedi.



Bunun üzerine Başkan Uygun, bu konuya hassasiyet göstereceklerini dile getirdi. - ÇANAKKALE