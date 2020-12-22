Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep - Son Dakika

Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep

22.12.2020 08:29
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerindeki bahçelerde yetişen ve ayrı bir lezzete sahip coğrafi işaret tescilli elmalar büyük talep görüyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerindeki bahçelerde yetişen ve ayrı bir lezzete sahip coğrafi işaret tescilli elmalar büyük talep görüyor. Bir süre önce hasat edilerek soğuk hava depolarına konulan elmalar, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği kış aylarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük kentlerindeki hallere, buralardan da vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Bu yıl rekoltenin yaklaşık 130 bin ton olduğunu belirten İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Bayramiç elmasının özel olduğunu söyledi.

Kazdağları'nın eteğindeki meyve bahçelerinde yetişen coğrafi işaret tesciline sahip elmalar kendine has aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkıyor. Bayramiç ilçesinde hasadı tamamlanan elmada bu yıl yüksek rekolte ve fiyatlar, üreticinin yüzünü güldürdü. Hasadın ardından bazı üreticiler elmasını hemen satarken, bazıları ise kış aylarında daha yüksek fiyatla ürününü satabilmek için soğuk hava deposuna koydu. Kışın başlamasıyla birlikte de soğuk hava depolarından çıkarılan elmalar pazarlanmaya başlandı. Bayramiç elması özellikle metropol kentlerdeki market ve pazar tezgahlarında vatandaşın ilk tercihi oluyor. Soğuk hava depolarından çıkarılan elmalar, istihdam edilen kadın işçiler tarafından seçilerek kasalanıyor, ardından da başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerdeki hallere gönderiliyor.

'BAYRAMİÇ ELMASI ÖZELDİR' Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, ilçede yaklaşık 130 bin ton elma üretimi yapıldığını belirtti. Başkan Pehlivan, "Bayramiç elması coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada bilinirliği arttı. Bayramiç elması, son zamanlarda tanınabilirliğinden ziyade tüketici tarafından aranılan ve istenilen bir ürün oldu. Elma sevkiyatı nedeniyle ilçemizde pandemiye rağmen istihdam devam ediyor. Birçok kişi evinde istirahat ederken, bizim üreticilerimiz ve çalışanlarımız Bayramiç elmasını tüketiciye sunmakta. En büyük mesele üreticimizin kazanıyor olması. Son zamanlarda üreticimiz kazanıyor. Bu yılkı rekolte yaklaşık 130 bin ton. Ürünümüz gayet kaliteli. İnce kabuklu ve lezzetlidir. Bayramiç elması toplum tarafından aranan bir elmadır. Bayramiç elması nefasetini Kazdağları'ndan almaktadır. Bu elma, mitolojide ve Troya Savaşları döneminde Paris'in Afrodit'e güzellik yarışmasında verdiği elmadır. Tarihe konu olmasının yanında Kazdağları, Alpler'den sonra ikinci oksijen deposudur. İklim ve florası ile doğadan gelen ayrı bir tattır. Pandemi döneminde elma tüketilmeli. Biz Bayramiç elmasını tüketicilere öneriyoruz" dedi.

Soğuk hava deposu işletmesi temsilcisi Rıdvan Özdemir ise, "Şu anda depomuzda bu yörenin ürünleri depolanmaktadır. Bu depodan sezonda 8 ila 10 bin ton arasında mal işlenip gitmektedir. İstanbul hallerine ağırlıklı olarak mal sevkiyatı yapılır. İzmir'e ve diğer hal bölgelerine de gidiyor. Geçen sene özellikle Rusya'ya yüklü miktarda ihracat yapılmıştır. Bayramiç elmasına talep hep var. Kalite olarak, aroma olarak ve lezzet olarak diğer elmalardan daha farklı bir karaktere sahip. Aynı zamanda da ürerim potansiyeli çok yüksek bir bölge" diye konuştu.


Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep
Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep

Kazdağları, İstanbul, Bayramiç, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep - Son Dakika


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