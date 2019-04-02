Son Dakika Haberleri: Bayramiç'in Örenli Köyünde Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

Bayramiç'in Örenli Köyünde Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

55 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki muhtarlık seçimleri bir kişinin eşinin yerine oy kullandığı tespit edilmesi üzerine iptal edildi.

Bayramiç'in Örenli Köyünde Muhtarlık Seçimi İptal Edildi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki muhtarlık seçimleri bir kişinin eşinin yerine oy kullandığı tespit edilmesi üzerine iptal edildi. 

Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki 77 seçmeni bulunan Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeKİ muhtarlık seçimi için 74 seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Seçimlerinde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım (42), 33, muhtar adayı Ethem Yavuz (55) 33, Ufuk Aykurt ise 8 oy aldı. Aynı oyu alan muhtar adayları Mehmet Sedai Yıldırım ve Ethem Yavuz arasında yapılan kura çekimi sonrasında muhtarlık seçimini mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım kazandı. 

Kuranın ardından muhtarlık seçimlerinde sahte oy kullandığı iddiasında bulunan muhtar adayı Ethem Yavuz ilçe seçim kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan araştırmada 1092 nolu sandıkta Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığı tespit edildi. Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerini iptal etti. İptal edilen muhtarlık seçim 1 Haziran'da yapılacak.

Muhtarlık seçimlerinde hakkının yendiğini belirten muhtar adayı Ethem Yavuz, "Seyhan Özer oyunu bana vereceğini söylemişti ama eşi Hüseyin Özer yerine sahte oy kullanınca seçimler itirazımız üzerine iptal oldu" dedi.

Muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ise, "Seçimler bitti. Sonuçlar açıklandı. Oy oranı eşit olunca, kura çekildi. Muhtarlık seçimini ben kazandım. Eğer kurada kaybetseydim, muhtarlık mührünü teslim edecektim" diye konuştu.

- Bayramiççanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:38 Kaynak: DHA

Bayramiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'in Örenli Köyünde Muhtarlık Seçimi İptal Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]