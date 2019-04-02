Bayramiç'in Örenli Köyünde Muhtarlık Seçimi İptal Edildi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki muhtarlık seçimleri bir kişinin eşinin yerine oy kullandığı tespit edilmesi üzerine iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki muhtarlık seçimleri bir kişinin eşinin yerine oy kullandığı tespit edilmesi üzerine iptal edildi.



Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki 77 seçmeni bulunan Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeKİ muhtarlık seçimi için 74 seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Seçimlerinde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım (42), 33, muhtar adayı Ethem Yavuz (55) 33, Ufuk Aykurt ise 8 oy aldı. Aynı oyu alan muhtar adayları Mehmet Sedai Yıldırım ve Ethem Yavuz arasında yapılan kura çekimi sonrasında muhtarlık seçimini mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım kazandı.



Kuranın ardından muhtarlık seçimlerinde sahte oy kullandığı iddiasında bulunan muhtar adayı Ethem Yavuz ilçe seçim kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan araştırmada 1092 nolu sandıkta Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığı tespit edildi. Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerini iptal etti. İptal edilen muhtarlık seçim 1 Haziran'da yapılacak.



Muhtarlık seçimlerinde hakkının yendiğini belirten muhtar adayı Ethem Yavuz, "Seyhan Özer oyunu bana vereceğini söylemişti ama eşi Hüseyin Özer yerine sahte oy kullanınca seçimler itirazımız üzerine iptal oldu" dedi.



Muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ise, "Seçimler bitti. Sonuçlar açıklandı. Oy oranı eşit olunca, kura çekildi. Muhtarlık seçimini ben kazandım. Eğer kurada kaybetseydim, muhtarlık mührünü teslim edecektim" diye konuştu.



- Bayramiççanakkale

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