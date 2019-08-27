Son Dakika Haberleri: Bayramiç panayırı'nda at ve eşekler satışa çıktı
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Bayramiç panayırı'nda at ve eşekler satışa çıktı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen panayırda, saman ve ot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle köylüler at ve eşeklerini satışa çıkardı.

Bayramiç panayırı'nda at ve eşekler satışa çıktı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen panayırda, saman ve ot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle köylüler at ve eşeklerini satışa çıkardı.

Bayramiç ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel panayır bugün başladı. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek panayırda, yöre halkının büyükbaş ve küçükbaş satışı için hayvan pazarı kuruldu. Yöresel el işlemli kıyafetler, el yapımı ürünler ile et ve süt ürünleri stantlarının yer aldığı panayırda, gün boyu çocuklarının eğlenceli dakikalar geçirmeleri için lunapark ile çocuk oyun parkları kuruldu.

Panayırdaki hayvan pazarında, at ve eşeklerini satışa çıkaran köylüler, atlar 500 ile 800 TL arasında, eşekler ise semeri ile birlikte 100 ile 200 TL arasında satılıyor. Köylülerden birçoğu hayvanlarını satmalarının nedeninin ot ve saman fiyatlarının çok yükselmesi olduğunu söyledi.

Korucak köyünden eşeğini satmak için panayıra gelen Nizamettin Güven (73), "Saman ve at fiyatları yükseldi. Artan maliyet nedeniyle eşeğimi satmaya geldim. Semeri 100 TL olan eşeğimi 200 TL'ye satamadım" dedi.

Daloba köyünden Ahmet Tiryaki (75) ise, "At ve eşek fiyatları ucuz. Ama bir balya ot 20 TL, saman ise 17 TL. Bu nedenle eşeğimi satmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:46 Kaynak: DHA
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