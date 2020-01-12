Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika

Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, sokak ortasında ceset bulundu.

Bayramiç'te 1 çocuk babası sokak ortasında ölü bulundu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, sokak ortasında ceset bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin evli ve bir çocuk babası Mustafa Güner'e (54) ait olduğu tespit edildi.

Camicedit Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise cesedin Mustafa Güner'e (54) ait olduğu tespit edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Güner'in cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.


Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
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