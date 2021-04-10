ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE 1 KÖY KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yukarışapçı köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.
Bayramiç ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Yukarışapçı köyünün, artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Köye giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların temel ihtiyaçları Bayramiç Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak.
Kaynak: DHA
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