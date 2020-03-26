Bayramiç'te 9 araçtan akü hırsızlığının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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Bayramiç'te 9 araçtan akü hırsızlığının şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 9 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 9 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, söz konusu araçların akülerini K.Ç'nin çaldığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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