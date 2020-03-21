Bayramiç'te ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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Bayramiç'te ağaçlık alanda yangın

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bayramiç'te ağaçlık alanda yangın, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ağaçköy köyünün Ova mevkisinde bulunan ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Bayramiç Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile Bayramiç Belediyesine ait itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:06 Kaynak: AA

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