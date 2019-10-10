Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te, Amatör Spor Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Bayramiç'te, Amatör Spor Haftası kutlandı

Bayramiç'te, Amatör Spor Haftası kutlandı

55 dakika önce

Bayramiç'te Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve törenle kutlandı.

Bayramiç'te, Amatör Spor Haftası kutlandı, System.String[]

Bayramiç'te Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve törenle kutlandı. Törende birbirinden zorlu spor hareketlerini gerçekleştirerek hünerlerini sergileyen amatör sporcular, büyük beğeni topladı.


Ülkemizde bu yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası nedeniyle Bayramiç'te yürüyüş ve tören düzenlendi.

İlçe otogarında bir araya gelen protokol üyeleri, eğitimciler ve ilçedeki çeşitli kulüp ve kurslarda yer alan amatör sporcular, Yıldırım Akbulut Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda tören düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serdar Akar, eğitimciler ve ilçedeki amatör kulüplerin yetkilileri katıldı.

Törende söz alan Akar, Bayramiç'te amatör sporun durumu ve ilçede faaliyet gösteren kulüpler hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından taekwondocular, branşlarında gösteriler yaparak hünerlerini sergiledi. Birbirinden zorlu hareketleri büyük bir beceriyle gerçekleştiren sporcular, alkış topladı.

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkanlık için Serdal Adalı imzaları verdi, Çebi ise adaylıktan çekildi!
Günlük burç yorumları 10 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:06:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te, Amatör Spor Haftası kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]