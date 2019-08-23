Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te arazi yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bayramiç'te arazi yangını

15 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçelerinde etkili olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçelerinde etkili olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Zerdalilik köyünde Y.Ö'nün evinin avlusunda kaynak makinesiyle çalışırken sıçrayan kıvılcımla başladığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki meyve bahçelerine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6 arazöz, 3 su ikmal aracının yanı sıra dozer, birer ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına helikopterle destek verildi.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, alevlerin yakın bir bölgede bulunan ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken müdahaleyle yangının ormanlık bölgedeki dikim sahasına sıçramasının önlendiğini söyledi.

Bölgede çok şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirten Bacaklı, "Alevler dikim sahasına sıçrasaydı büyük zarar oluşurdu." dedi.

Çevredeki bahçelerde hasara yol açan yangınla ilgili soğutma çalışması devam ediyor.

Çanakkale, Bayramiç, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü
Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü CHP'li vekil Taşçıer, Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt verdi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:26:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te arazi yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]