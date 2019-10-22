Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı

Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Bayramiç'te, ATV arazi aracından düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bayramiç'te ATV arazi aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Bayramiç'te, ATV arazi aracından düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Köseler köyünden Bayramiç istikametine giden Mevlüt Tellioğlu'nun kullandığı arazi aracı, Mollahasanlar Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yola savrularak yaralanan Tellioğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından ÇOMÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:13 Kaynak: AA
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