Bayramiç'te buğday tarlası yandı - Son Dakika

Bayramiç'te buğday tarlası yandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın 15 dönüm araziyi kullanılamaz hale getirdi.

Bayramiç'te buğday tarlası yandı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın 15 dönüm araziyi kullanılamaz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Türkmenli köyünün Çamiçi mevkisinde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını 3 arazöz ve 1 acil müdahale aracıyla söndürdü.

Yangında 15 dönüm ekili arazi kullanılamaz hale geldi.

Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, ekiplerin yangını erken müdahaleyle kontrol altına aldığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Ormanlarımızın ve ürünlerimizin heba olmaması adına özellikle bu sıcak havalarda herkesin dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:35 Kaynak: AA

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