Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı - Son Dakika
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Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı

20.05.2022 14:57
Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ceviz fidanlığından tarım ekipmanlarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ceviz fidanlığından tarım ekipmanlarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üçyol köyü yolunda bir firmaya ait ceviz fidanlığından toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan dal kıyma, ot biçme ve çapalama makineleri, kültivatör, ilaçlama pompası ve 20 litre benzin çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalınan malzemelerin traktörle götürüldüğünü belirledi.

Çiftlikte yapılan incelemelerin ardından olayın fail ya da faillerinin yakalanması amacıyla jandarma tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayramiç'te ceviz fidanlığından tarım ekipmanları çalındı - Son Dakika


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