Bayramiç'te ceviz hasadı başladı - Son Dakika

Bayramiç'te ceviz hasadı başladı

14.10.2020 09:33
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ceviz hasadı başladı. Modern tarım tekniklerinin kullanıldığı ceviz hasadında bu yılki rekoltenin yaklaşık 1 ton olması bekleniyor.

Bol oksijeni ve endemik bitki yapısıyla şifa deposu olan Kazdağları'nın yamacında bulunan Bayramiç ilçesinde ceviz üreticiliği de arttı. 9 yaşındaki ağaçlardan yaklaşık 35 kilogram ceviz elde ediliyor. Bu cevizler bölgede kurulan özel bir tesiste modern tarım teknikleri kullanılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

"5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapılıyor"

İlçede yaklaşık 5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapıldığını kaydeden Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "İlçemizde modern tarım her geçen gün ön plana çıkmaktadır. Kazdağları'nın kuzey yamaçları, doğanın ve tarımın cennetidir. Ceviz yetiştiriciliği ilçemizde her geçen gün ön plana çıkmaktadır. Bayramiç'te yaklaşık olarak 5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 800 kilogram ile 1 ton arasında rekolte beklenmektedir. Çünkü, üreticilerimiz çalışkan, modern tarımın tekniklerini uyguluyorlar. ve bugün artık Bayramiç ilçesi cevizde de metropol kentler pazarında yerini almaktadır" dedi.

"Bu dönem güzel bir hasat olacağını umut ediyorum"

Bu yıl büyük bir oranda hasat beklediklerini ifade eden özel bir tarım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Dursun ise, "Yaklaşık 10 yıl önce başladığımız ceviz üreticiliğinin bu yıl da 10'ncu hasadını yapmaktayız. Ağaçlarımız yaş ortalaması yaklaşık 9'dur. Bu dönem öyle umut ediyorum ki güzel bir hasat yapıyor olacağız. İnşallah tüm çiftçilerimiz açısından bolluk ve bereketli bir hasat olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı
Bayramiç'te ceviz hasadı başladı

Çanakkale, Bayramiç, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayramiç'te ceviz hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık         
08:51
Boğalarını antrenman için güreştirdiler Boğalarını antrenman için güreştirdiler         
08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın         
08:15
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 09:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramiç'te ceviz hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei