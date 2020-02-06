Bayramiç'te çiftçilere tarım sigortaları anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bayramiç'te çiftçilere tarım sigortaları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi

Bayramiç'te çiftçilere tarım sigortaları anlatıldı

6 saat önce

Bayramiç ilçesinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları (TARSİM) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bayramiç'te çiftçilere tarım sigortaları anlatıldı, System.String[]

Bayramiç ilçesinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları (TARSİM) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"Tarım Sigortaları 2020 Yılı Uygulamaları ve Bitkilerde İklimsel Kaynaklı Stres Fizyolojisi" konulu toplantı, Halk Eğitim Merkezinde yapıldı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, banka şube müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Karadağ, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim emek isteyen, meşakkatli, zor bir sektördür. Üretimin başlangıcından, hasat tamamlanana kadar, her aşaması risk altındadır. TARSİM, 2006 yılında uygulanmaya başlanmıştır. İlimiz; özellikle meyve-sebze üretiminde ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahiptir. Başta sel baskını, dolu, don, fırtına ve aşırı yağış gibi doğal afetler olmak üzere birçok faktör, tarımsal üretimimizi tehdit etmekte, önemli verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıpların telafi edilebilmesi için üreticilerimizin ürünlerini TARSİM kapsamında sigorta yaptırmaları büyük önem arz etmektedir. İlimizde, TARSİM kapsamında toplam poliçe sayısı 2018 yılında 27 bin, 2019 yılında da 35 bin 606'ya ulaştı. Amacımız, üreticilerimizin TARSİM kapsamındaki her türlü doğal afete karşı ürünlerini sigorta yaptırarak, uğrayacakları zararı en aza indirtmektir."

Daha sonra Çubukçu tarafından sunum yapıldı.

Katılımcıların sorularının ardından toplantı sona erdi.

Tarım Sigortaları Havuzu, Bayramiç, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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