Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde mesire yeri yakınında başlayan ve çevredeki tarlalara sıçrayan anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
İlçeye 1 kilometre mesafede bulunan Kutluoba köyüne bağlı Çandır Mesire Yeri yakınında arpa tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın bölgesine 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, dozer, helikopter ve çok sayıda personel gönderildi.
Bayramiç Belediyesine bağlı ekiplerin de destek verdiği yoğun müdahale sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayramiç'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika