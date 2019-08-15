Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
1 saat önce
- Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
- Bayramiç
'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Bayramiç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.
Bayramiç İlçe merkezindeki otogar önünde kahvehanede oturan ve hafriyat işiyle uğraşan kardeşler A.İ, S.İ. ve İ.İ. ile bu kişilerden alacaklı olduğu öne sürülen E.E. arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada silah çeken E.E, İ.İ ve S.İ 'yi silahla vurdu. Bayramiç Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.İ. ve S.İ'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri E.E'yi gözaltına aldı.
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