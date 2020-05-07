Bayramiç'te, depo soyan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bayramiç'te, depo soyan 3 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarla içindeki 2 katlı evin deposundan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarla içindeki 2 katlı evin deposundan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Saçaklı Köyü Kocaova mevkisinde, M.Ç.'ye ait tarla içindeki 2 katlı evinin deposundan, 2 su motoru, 1 kesim motoru, 20'şer metrelik 2 elektrik uzatma kablosu, 1 balta, 1 alet çantası ve 1 spiral makinesi çalındı. M.Ç.'nin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Bayramiç ve Ezine ilçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri de çevredeki kamera görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerin R.T., Y.K. ve L.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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