Bayramiç'te Deve Güreşi
53 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından organize edilen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.
Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde, Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından organize edilen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.
Bayramiç Belediyesinin desteğiyle düzenlenen deve güreşleri, panayır alanındaki deve güreşi sahasında gerçekleşti.
Güreşleri izlemeye, Bayramiç ile çevre il ve ilçelerden soğuk havaya rağmen çok ksayıda kişi geldi.
Büyük ilgiyle izlenen etkinliğe, Ezine
Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna
, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan
, siyasi parti yöneticileri ile çeşitli dernek ve kooperatif başkanları da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:24 Kaynak: AA
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