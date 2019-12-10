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Bayramiç'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bayramiç'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Debboylar mevkisi Hacıkayyum yolunda 17 TJ 924 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mesut Şahin (32), motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü.

Kaza esnasında başından darbe alan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahin'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mesut Şahin, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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