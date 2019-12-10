Son Dakika › Güncel › Bayramiç'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Bayramiç'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Debboylar mevkisi Hacıkayyum yolunda 17 TJ 924 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mesut Şahin (32), motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü.
Kaza esnasında başından darbe alan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans" Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem