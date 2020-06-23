Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor - Son Dakika

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Bölgesel dolu yağışları oldu. Bizim tespitlerimize göre bölgemizde yaklaşık olarak 7 ile 10 bin dönüm arasındaki alanda zarar bekliyoruz. Köylülerimizin geçim kaynağı elmacılık. Zaten bölgemizde parseller küçük bazda olduğu için de üreticimiz bu yılı zor geçirecektir. Dolu felaketiyle 3 köyümüzde zarar çok büyük miktarda oldu. Diğer köylerimizde de hafif miktarda oldu. Toplam 7 köyde zararımız var. Zarar gören elmalar genel rekolte üretimimizde düşüş sağlayacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bize el uzatması, afet fonundan üyelerimize katkı sağlamasını talep ediyoruz diye konuştu.