Bayramiç'te Hint keneviri operasyonu
32 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri çay yatağında 133 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:23 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde jandarma ekipleri çay yatağında 133 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti. Jandarma
ekipleri yaptıkları arazi taramasında, Ağaçköy köyü Karaayıt mevkisinde Menderes
Çayı yatağına dikilmiş kenevirleri belirledi.
Bölgeye kurdukları fotokapan yardımıyla şüpheli Ş.D'yi yakalayan ekipler, 133 kök keneviri imha etti.
Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Ş.D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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