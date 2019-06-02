Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te Hint keneviri operasyonu
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Bayramiç'te Hint keneviri operasyonu

32 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri çay yatağında 133 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti.

Bayramiç'te Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri çay yatağında 133 kök Hint keneviri ele geçirerek imha etti.
Jandarma ekipleri yaptıkları arazi taramasında, Ağaçköy köyü Karaayıt mevkisinde Menderes Çayı yatağına dikilmiş kenevirleri belirledi.
Bölgeye kurdukları fotokapan yardımıyla şüpheli Ş.D'yi yakalayan ekipler, 133 kök keneviri imha etti.
Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Ş.D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Güncel
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