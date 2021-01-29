Bayramiç'te iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerinden 2 bin liralık içki çalındı.
İlçe merkezinde Karşıyaka Sokak'ta bulunan Mehmet Er'e ait iş yerine gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı kırıp içeriye girdi.
Şüpheliler burada bulunan 2 bin liralık içkiyi çalarak kaçtı.
Durumu fark eden Er, olayı polis ekiplerine bildirdi.
Polis çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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