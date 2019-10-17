Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı

Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bayramiç ilçesi Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 200 metrekare alanda yaklaşık 40 metre derinliğinde izinsiz kazı yapan F.G., S.K., Ö.D., Ş.A. ve G.M.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 2 jeneratör, 1 kırıcı hilti, 1 kaynak makinesi, 1 demir doğrama testeresi, 1 elektrikli vinç, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 4 kazma, 3 kürek, 16 metre uzunluğunda merdiven, 2 kısa mesafe telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ederken, kazı alanının İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak inceleneceği bildirildi.


Jandarma, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti
Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanlara şafak operasyonu Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]