Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı (2)

Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı (2)

1 saat önce

40 METRELİK ÇUKURU, SU BULMAK İÇİN KAZMIŞLARÇanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı.

Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı (2), System.String[]

40 METRELİK ÇUKURU, SU BULMAK İÇİN KAZMIŞLAR

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.A., F.G. ve S.K. tutuklanma talebiyle mahkeye sevk edildi. Mahkeme ise 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler ifadelerinde "Su bulmak için kazdık" dedi.

Köylüler ise, kuyunun varlığından bahsedilen büyük mağaraya ve defineye ulaşmak için kazılmış olabileceğini öne sürdü.  40 metre derinlikteki çukurda su bulunmadığı da görüldü.

Öte yandan şüphelilerin 40 metre derinlikteki çukuru, jeneratör ile çalıştırdıkları kırıcı hiltiyle 20 günde kazdıkları ortaya çıktı. 10 metreyi kepçe ile kazdıkları, granit kaya tabakasını ise hilti ile deldikleri tespit edilen şüphelilerin, çıkan harfiyatı çuvallarla taşıdıkları belirlendi.

Yörede tarlası bulunan Hakkı Düşkün, "Dedelerimiz bize burada eski uygarlıkların yaşadığını ve tarihi bir mağara olduğu söylüyordu. Bu mağarada da büyük bir hazine olduğundan bahsediliyordu" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),


Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
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