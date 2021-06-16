Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.
İlçe merkezindeki Debboylar mevkisinde bulunan evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıkan Nizamettin Akçınar (84) bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.
Akçınar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Nimazettin Akçınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bayramiç'te kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı - Son Dakika