Bayramiç'te kontrolden çıkarak tarlaya savrulan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen kamyona çarptıktan sonra yol kenarındaki kiraz tarlasına savruldu.
Ezine ilçesinden Bayramiç istikametine giden Zafer Tütüncü idaresindeki 17 YK 022 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Tır, önce karşı yönden gelen Muammer Keskin'in kullandığı 17 TF 934 plakalı kamyonun dorsesine çarptı, ardından da kiraz tarlasına girip bir ağaca çarptı. Araç, su kanalını parçalayarak durabildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Tütüncü, 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.