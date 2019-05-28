Bayramiç'te korkutan orman yangını
36 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü kırsalında çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:31 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Bayramiç
ilçesinin Çatalçam
köyü kırsalında çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü yakınındaki ormanlık alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çam ormanındaki yangını gören bir vatandaş, hemen ilgililere haber verdi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı 4 arazöz ile işçilerin müdahale ettiği yangın, 1 saatte konrol altına alınarak, söndürüldü. Çatalçam mevkisinde ormanlık alana atılan çöplerin neden olduğu öne sürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü. Jandarma
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı bölgede 8 yıl önce çıkan yangında 30 hektar çam ormanı, 150 hektarda tarım alanı olmak üzere toplamda 180 hektar alan yanarak kül olmuştu. B
- Çanakkale
Son Dakika! Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi
Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı