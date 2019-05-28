Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te korkutan orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bayramiç'te korkutan orman yangını

36 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü kırsalında çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

Bayramiç'te korkutan orman yangını, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü kırsalında çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Bayramiç ilçesinin Çatalçam köyü yakınındaki ormanlık alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çam ormanındaki yangını gören bir vatandaş, hemen ilgililere haber verdi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ile işçilerin müdahale ettiği yangın, 1 saatte konrol altına alınarak, söndürüldü. Çatalçam mevkisinde ormanlık alana atılan çöplerin neden olduğu öne sürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.  Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı bölgede 8 yıl önce çıkan yangında 30 hektar çam ormanı, 150 hektarda tarım alanı olmak üzere toplamda 180 hektar alan yanarak kül olmuştu. B


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:31 Kaynak: DHA
Çanakkale, Çatalçam, Bayramiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te korkutan orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]