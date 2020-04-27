Bayramiç'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yol kontrolleri ile yolcu ve sürücülerin vücut ısısı ölçümleri yapılıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar Bayramiç- Ezine kara yolunda gerçekleştiriliyor.

Günlük yaklaşık 600 araç ile yolcu ve sürücünün kontrol edildiği uygulamada, vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp ilçeye giriş ve çıkışlar kayıt altına alınıyor.

Yetkililer, yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğu rastlanmadığını, maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıtıldığını bildirdi.