Bayramiç'te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, küçükbaş yetiştiricisi Bayram Ali Bozan'a (32) ait koyun, bir batında 6 yavru doğurdu.

Bayramiç'in Yigitler köyünde yaşayan Bayrami Ali Bozan'a ait koyun, tek seferde 6 yavru birden doğurdu. Daha önce oto elektrikçiliği yapan Bozan, 2 yıldan bu yana küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Koyunlardan biri sabaha karşı doğuma başladı. İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım. Ancak ardından 3 yavru daha dünyaya getiren ben de şaşırdım. İlk böyle bir durum ile karşılaştım. Daha önce 2-3 yavru yapan koyun gördüm. Ama ilk kez bir koyunum 6 yavru birden dünyaya getirdi" dedi.Bayram Ali Bozan'ın kızı Azra Bozan da 6 yavruyu birden görünce büyük sevinç yaşadı ve kucağına alarak sevdi.