Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yıldönümü Dolayısıyla Mevlit Okutuldu
7 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.
Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy
'un ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.
Bayramiç Belediyesi Mehmet Akif Ersoy
için babasının Bayramiç'te görev yaptığı Karşıyaka
Caminde Cuma namazı sonrası mevlit okutup, pilav dağıttı. Belediye Başkanı Sadettin Arslan
, "İlçede her yıl onu anıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda mevlit okutup halka pilav ikramında bulunduk. İstiklal Marşımızın yazarı ve hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82'inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Bayramiç halkı olarak böylesine büyük bir şaire sahip olmakla iftihar ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:32 Kaynak: İHA
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